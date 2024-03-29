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Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

AA AA
29.03.2024 11:19
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafede kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye para cezası kesildi, iş yeri sorumlusu da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Güzelyalı Mahallesi'nde bir kafede kumar oynandığı ihbarı üzerine bu adres takibe alındı.

Kafeye çok sayıda şüphelinin girip çıktığının tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, 7 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

İş yerindeki aramada kumar oynamada kullanılan gereçler ile 18 bin 650 lira ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, kişi başı 6 bin 425 lira olmak üzere toplam 44 bin 975 lira para cezası kesildi.

İş yeri sorumlusu A.Ş. (25) ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

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