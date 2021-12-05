YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da lise öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde sergilendi

Samsun'da lise öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde sergilendi

05.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da lise öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde sergilendi

Samsun'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Robotik Kodlama Bilim Şenliği düzenlendi.

İlkadım Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, yaklaşık 1 yıldır Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde farklı başlıklarda eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin, AA muhabirine, robotik kodlama alanında 6 takımın 6 farklı proje yaptığını anlattı.

Öne çıkan projelerin TEKNOFEST'e katılabileceğini ifade eden Erdin, "Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi olarak Robotik Kodlama Bilim Şenliğimiz var. On bir farklı alanda ders gören öğrencilerimiz her dersin sonunda projelerini sergiliyor. Bugün de lise öğrencileri robotik kodlama alanında projelerini sergiledi. Şenliğin amacı her eğitim sonunda çocukların kazandıkları deneyimleri grup olarak uygulamaya dökmek. Burada öne çıkan projeler olursa TEKNOFEST yarışmalarına katılmaları için özel olarak geliştirilecek ve desteklenecek." dedi.

Depremde can kaybını azaltmak için kapsül projesi yaptıklarını anlatan 16 yaşındaki Muhammed Salih Uğurlu ise "Yaptığımız koruma kapsülünde gece yatakta depreme yakalanan kişiler yatağın kenarından çıkan kapsülle depremden korunuyorlar. Endonezya'daki depremlerden esinlendik birbirine yakın şiddette iki depremde gece can kaybı daha fazla olmuş. Bizim projemizde insanlar gece depremden korunacak. Kapsülün içinde yaşam malzemeleri de olacak." diye konuştu.

Samsun'da lise öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde sergilendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttuİstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttu
PARTNER Şaşırtan detay! Şaşırtan detay!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da "Şehir Buluşması"nda konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da "Şehir Buluşması"nda konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:38
Öğle
12:30
İkindi
14:51
Akşam
17:13
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Sosyal Meskenler Eczanesi
Ilkadimcanik
Kevser Eczanesi
Ilkadimcanik
Ferah Eczanesi
Ilkadimcanik
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.