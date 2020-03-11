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Samsun'da lise öğrencisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Samsun'da lise öğrencisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıda seken kurşunla lise öğrencisinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi'nde başka birine silahla ateş ederken seken kurşunla 19 Mayıs Lisesi 9. sınıf öğrencisi Alihan Kuru'nun yaralanmasına neden olan Batuhan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kuru'nun ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Samsun'da dün, Batuhan A, (22), aralarında husumet bulunan Oğuzhan Ç'ye (42) tabancayla ateş etmiş, seken kurşun bu sırada yoldan geçen Alihan Kuru'nun (15) omzuna isabet etmişti.

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İlkadım Lise Öğrencisi Samsun seken kurşun Silahla Yaralama

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