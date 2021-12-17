Samsun'da lösemili ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenlendi

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, lösemili ve engelli çocuklar yararına alışveriş şenliği gerçekleştirdi.

Atakum'daki bir otelde düzenlenen şenlikte ev ve iş yerlerinde yaptıkları ürünleri satışa sunan kadınlar, elde ettikleri geliri lösemili ve engelli çocuklara bağışlayacak.

Dernek başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, lösemili ve engelli çocukların tedavilerinin yanı sıra köy okullarındaki çocukların kışlık giyecek ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Keskin, "Yeni yıl öncesinde insanlar, yakınlarına hediye almak veya evinin ihtiyacını karşılamak için alışveriş yaparken ihtiyaç sahibi çocuklarımıza da destek olmuş oluyor. Ayrıca bu etkinlik kadın girişimcilerin ürettikleri ürünleri tanıtmasını ve bunu geniş kitlere ulaştırmasını da sağlıyor." dedi.

Şenliğin 3 gün süreceği belirtildi.

