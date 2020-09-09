YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da “Mandalarda Suni Tohumlama Projesi” başladı

Samsun’da “Mandalarda Suni Tohumlama Projesi” başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında "Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi" Samsun’da başlatıldı.Bu kapsamda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi’nde manda yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında "Manda Türünde Suni Tohumlama Uygulaması Projesi" Samsun’da başlatıldı.
Bu kapsamda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi’nde manda yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret etti. İbrahim Sağlam’a Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin ve birlik personelinin de eşlik ettiği ziyaret sırasında; işletmede bir mandaya projede görevli Serbest Veteriner Hekim Halit Bülent Albayrak tarafından suni tohumlama uygulaması yapıldı.
İl Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde uygulanmakta olan ’Mandalarda Suni Tohumlama Projesi’nde 8 serbest veteriner hekim görevli olup, projede kullanılacak spermalar Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezinden temin edilmiştir. İlk etapta 250 doz sperma alınmış ve proje ile ilgili tüm malzemeler, bakanlık tarafından gönderilen proje ödeneği ile il müdürlüğümüz tarafından temin edilmiştir. Manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin arttırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlama büyük önem arz etmektedir. İlimizde uygulanmaya başlanan proje kapsamında manda ıslahında yeni bir döneme geçilerek daha sağlıklı ve kaliteli bir gen elde edilecek ve bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almak mümkün olacaktır” dedi.
İbrahim Sağlam daha sonrasında Bafra’nın Doğanca Mahallesi’ne giderek Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından onaylanmış olan Manda Sütü İşleme ve Üretim ve Pazarlama Projesi kapsamında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından inşaatına başlanmış tesisi de ziyaret ederek bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Samsun Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:02
Öğle
12:37
İkindi
16:12
Akşam
19:02
Yatsı
20:24

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Altınkum Eczanesi
Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Derecik Eczanesi
Atakum
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yetersiz yağış fındığı yaktı
Yetersiz yağış fındığı yaktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
'Kocam porno izleyip benimle...'
'Kocam porno izleyip benimle...'
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.