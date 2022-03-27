Samsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındı

Samsun'da marketteki bazı bulaşık deterjanı şişelerinin kapakları çalındı.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan marketteki çalışanlar, sıvı bulaşık deterjanlarını raflara dizdikten sonra bazı şişelerin kapaklarının olmadığını fark etti.

Yaklaşık bir yıldır belirli aralıklarla kapakların çalındığını gözlemleyen çalışanlar, deterjan reyonuna uyarıcı yazılar asıp kamera görüntülerini incelemelerine rağmen sonuca ulaşamadı.

Market çalışanı Birkan Karacan, deterjan şişelerinin kapaklarının çalındığını ancak bunu kimin neden yaptığını bulamadıklarını belirterek, "Yaklaşık bir yıldır sıvı bulaşık deterjanı kutularında kapak sorunu yaşıyoruz. Bir kişi, nedenini bilmediğimiz şekilde deterjanların kapaklarını çalıyor. Bu, haftada bir iki defa oluyor. Kameraları çok izledik ama bir şekilde kendini gizliyor." dedi.

Konuyla ilgili polise şikayetçi olduklarını söyleyen Karacan, zaman zaman müşterilerin deterjanları üzerine döktüğünü ve bu konuda sorun yaşadıklarını sözlerine ekledi.

