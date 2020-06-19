YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildi

Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 19.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına karar verildi.

Toplantıda 20 Haziran'dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlar ile park, bahçe, bulvar, cadde ve sokak gibi yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılması, aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası uygulanması ve kolluk kuvvetleri ile zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması kararlaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Samsun Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:42
Akşam
20:18
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Özcan Eczanesi
Ilkadim
Seven Eczanesi
Ilkadim
Yeni Yaşam Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.