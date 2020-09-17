Samsun’da maske ve fiziksel mesafe denetimleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri şehir genelinde maske ve fiziksel mesafe denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganı ile 81 ilde başlattığı korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri sahadaki çalışmalara devam etti. Atakum ilçesinde yapılan denetimlerde tek tek işletmeleri gezerek maske, mesafe ve hijyen kurallarını kontrol eden ekipler gerekli uyarılarda bulundu.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından da balık halinde yaklaşık 800 kişiye ateş ölçümü ve maske kontrolü ile bilgilendirme yapıldı.



