YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

SAMSUN HABERLERİ  | 17.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Samsun’da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma uygulamasına saatler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıktı.

Samsun’da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma uygulamasına saatler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıktı. Emniyet güçleri ve belediye ekipleri kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.
Samsun’un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağa saatler kala Samsunlu vatandaşlar hafta sonu ihtiyaç duyacağı ürünleri almak için sokağa çıktı. Alışverişlerini son güne bırakan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklarda kalabalık oluşturdular. Bankacılık işlerini son güne bırakan vatandaşlar da bankalar önünde kuyruk oluşturdular.
Polis, bekçi ve zabıta ekipleri de özellikle insanların sık bulunduğu cadde ve sokaklarda önlemleri arttırdılar. Polis ekipleri caddelerin girişine kurdukları barikatlar ile maskesi olmayan vatandaşları caddeye almadılar. Bekçiler de bankaların olduğu yerlerde bulunarak sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları, uyardılar. Belediyelere bağlı zabıta ekipleri de uyarılarda bulunurken, temizlik görevlileri de banklarda oturan vatandaşları uyararak, bankları dezenfekte ettiler.
Uygulamalardan memnun olan vatandaşlar, denetimlerin sıkılaşmasından memnun olduklarını, acil işi olmayanların ise evde kalması gerektiğini söylediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Samsun Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:45
Öğle
12:39
İkindi
16:23
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Doğan çocukları unutmadı

Başkan Doğan çocukları unutmadı

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddialarına yalanlama

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.