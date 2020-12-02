Samsun’da meralar ıslah ediliyor

Samsun’u Çarşamba ilçesi Yukarı Dikencik Mahallesi’nde mera ıslah ve amenajman projesi gerçekleştirildi.

Otlak ve yaylalar hayvanların yemi en ucuz şekilde temin ettikleri, üreticilerinin ortak kullanım alanları olan meralar için düzenlenen mera ıslah ve amenajman projesi Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı’nın da katkısıyla Çarşamba’nın Yukarı Dikencik Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

“2022 yılında son bulacak”

Gerçekleştirilen programda hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkilerinin ekimi ve mera yönetimi olduğunu ifade eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hayvancılığın gelişmesi ve hayvansal üretimin artması konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkilerinin ekimi ve mera yönetimi hakkında da çalışmalar yürütmekteyiz. Meraların hayvancılık sektöründeki önemine istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimizde mera ıslah ve amenajman projeleri 2002 yılından itibaren uygulanmaktadır. 2020 yılı sonu itibarı ile Samsun’da toplam 35 bin dekar alanda 28 adet ıslah projesinin uygulaması tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile birlikte 22 mahallede toplam 14 bin 250 dekar alanda mera ıslah projeleri yürütülmeye halen devam etmektedir. Uygulanmasına devam edilen projelerden biri olan Çarşamba ilçesi Yukarı Dikencik Mahallesi’ne ait proje, bakanlığımız tarafından kabul edilerek 2019 yılında uygulamaya başlanmıştır. Proje 2022 yılında sonuçlandırılacaktır. Yukarı Dikencik Mahallesi’nde toplam 374 dekar mera olup tamamı mera ıslah projesi kapsamında bulunmaktadır. Proje çalışması başlamadan önce meramızın tamamı böğürtlen, karaağaç, karaçalı gibi istilacı olan çalı ve ağaç formundaki yabancı bitkiler ile kaplı idi. 2019 yılında yabancı bitkiler kesilerek, kökler sökülerek meradan uzaklaştırılmıştır. Sonrasında da mera ıslahı amacıyla arpa ve fiğden oluşan ön bitki ekim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ekilen arpa ve fiğler ilkbaharda biçimi ve balyalaması yapılarak hayvancılıkla uğraşan mahalle halkının kullanımına sunulmuştur. Islah projesinden önce hayvan otlatmaya uygun olmayan, çalı ve ağaçlarla kaplı meraya yaptığımız işlemlerin sonucunu bugün hep beraber görmekteyiz. Bugün yapılacak ekim işlemi ile beraber suni mera tesisini de tamamlamış ve Yukarıdikencik Mahallemizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.