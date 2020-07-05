Samsun'da Mert Irmağı'ndaki kokuyla ilgili teknik çalışma tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İlkadım ve Canik ilçeleri arasındaki ırmakta 5 ay süren teknik çalışmayı tamamladı.

"Bizim arıtma sistemimiz ileri biyolojik arıtma sistemi. Olması gereken iyi bir sistem. Samsun için artı kazanımdır ama terfi istasyonları, bugünkü mevcut yapılaşmalar öngörülerek yapılamamış. Çünkü şehrimizin özellikle üst kotlarındaki yapılarımızdan gelen yağmur ve atık suları doğal enerjileriyle terfi istasyonlarına ulaştırmak mümkün olmalıydı. Atık suları, pompalarla 5 terfi istasyonumuza getiriyoruz. Arıtmanın ardından buradan da pompalarla derin deniz deşarjına gönderiyoruz. Bunlarla ilgili etütlerimiz ve sistem çalışmalarımız hızlı şekilde sürüyor."

Hedeflerinin 4 yıl içinde kentte kanalizasyon ve içme suyu altyapısını tamamlamak olduğunu ifade eden Demir, bu konuda önemli adımlar attıklarını aktardı.

