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Samsun’da metre kareye 22,2 kg yağmur düştü

SAMSUN HABERLERİ  | 21.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

Samsun’da 1,5 gündür aralıksız yağan yağmur sonucunda merkezde metre kareye 22,2 kg yağış düştü.Sıcak havalardan sonra gelen serin havaların etkisiyle sağanak yağmurun etkili olduğu Samsun’da gündelik hayat olumsuz etkilendi.

Samsun’da 1,5 gündür aralıksız yağan yağmur sonucunda merkezde metre kareye 22,2 kg yağış düştü.
Sıcak havalardan sonra gelen serin havaların etkisiyle sağanak yağmurun etkili olduğu Samsun’da gündelik hayat olumsuz etkilendi. Meteorolojiden günler öncesinde uyarı yapılmasına rağmen bazı vatandaşlar ve sürücüler hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 1,5 gün aralıksız yağan sağanak sonucunda Samsun merkezde metre kareye 22,2 kg yağış düştü. Samsun bölgede en çok yağış alan yer ise metre kareye 41,6 kg ile Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi oldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanlarının verdiği bilgiye göre Samsun’da merkezde en fazla yağış, Canik Kaşyayla Mahallesi’nde metre kareye 41,6 kg yağış düştü. Daha sonra Atakum’da görüldü. Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre metre kareye 22,2 kg yağış düştü. Çarşamba Eğridere Mahallesi’nde de metre kareye 18,6 kg yağış düştü. Yağışların da Salı (bugün) günü akşam saatlerinde Samsun’u terk etmesi bekleniyor.
Samsun’da havaların Perşembe günü itibarıyla tekrar ısınmaya başlaması bekleniyor.

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