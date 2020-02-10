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Samsun'da mini ve mobil kütüphaneler kurulacak

SAMSUN HABERLERİ  | 10.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği ile kentin çeşitli noktalarında mini ve mobil kütüphaneler oluşturulması hedefleniyor

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesi, kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği ile bağış kitaplar toplanıp mini ve mobil kütüphaneler oluşturulacak.

Samsun genelinde ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri için üç yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğinin tanıtım toplantısında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, projenin başarılı bir şekilde sürdürülmesinden duyduğu mutlululuğu dile getirdi.

Eğitimin en önemli meseleleri olduğunu, karşılaştıkları sorunların temelinde eğitimsizliği gördüklerini vurgulayan Kaymak, "Kalkınmış toplum huzurlu toplum bakımından eğitim en temel meselemiz. Kalkınmış toplumlar gibi bizim de en önemli meselemiz yetişmiş insan." dedi.

Kaymak, bunu sağlamak için hükümetin sürekli yeni çalışmalar yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu bir toplumsal mesele, bunu tüm toplumun katmanları içselleştirirse herkes buna sahip çıkarsa o zaman sonuç alırız. Ben şahsen 'Samsun Okuma Vakti' projesinde bu gelişimi görmekten son derece mutluyum. Bu güzellikleri görmekten son derece mutluyum. Samsun'dan tüm Türkiye'ye örnek işler çıkarıyoruz. Bugün projemize yeni bir boyut kazandırıyoruz. 'Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap' çerçevesinde okunmuş kitapların başkaları tarafından da okunması için bağışlama kampanyasını bugünden itibaren başlatıyoruz. Toplanan kitaplarla mini ve mobil kütüphaneler kuracağız. "

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise üçüncü yılına giren "Samsun Okuma Vakti" projesinin nesillerin dünyasında fark yaratmak için çıkılan bir gönül seferberliği olduğunu vurgulayarak, "Yerel bir hareket olarak başlayan proje bugün geldiğimiz noktada ulusal bir hüviyet kazanarak tüm yurtta tanınır hale gelmiştir. Çalışmalarımızın somut hedefleri olarak belirlediğimiz, bir gezici kütüphane, bir merkez kütüphane, 100 taşınabilir kütüphane bin mini kütüphane bir milyon kitap şehrimizin kitaba ve aydınlanmaya olan bakış açısını değiştirecek nitelikte adımlardır." diye konuştu.

Esen, "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" etkinliği ile sanatçılar, yazarlar, akademisyenler ve milletin nezdinde benimsenerek markalaşan projenin, nihai amacına birlik ve dayanışma sayesinde ulaşacağını vurguladı.

Proje kapsamında gerçekleşen hedeflerden de bahseden Esen, şunları kaydetti:

"Aileler, tablet ve telefonları bir kenara bırakarak her akşam saat 20.00'de kitap okumaya başladı. İlimizde ve ülkemizde büyük ses getiren 'Samsun Okuma Vakti' projesi ile il genelinde kütüphanelere kayıt olan öğrenci ve veli oranları artmış, okullarımızda okunan kitap sayılarında önemli artışlar görülmüştür. Yine okullarda ve mahallelerde okuma meclisleri kurulmuş okunan kitapların paylaşımları yapılmaya başlanmıştır. Kitap okuma oranlarında yüzde 90 artış sağlandı. 427 bin 543 okuyucu il genelindeki 14 kütüphaneden yararlandı. Kütüphanelerden ödünç alınan kitap sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,3'lük artışla 177 bin 953 oldu. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı ise yüzde 30,6 artarak 74 bin 685 oldu."

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"Her Yere Kitap "Samsun Okuma Vakti" Her Yerde Kitap" Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Samsun Valisi Osman Kaymak

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