Samsun'da mini ve mobil kütüphaneler kurulacak

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesi, kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği ile bağış kitaplar toplanıp mini ve mobil kütüphaneler oluşturulacak.

Samsun genelinde ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmeleri için üç yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğinin tanıtım toplantısında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, projenin başarılı bir şekilde sürdürülmesinden duyduğu mutlululuğu dile getirdi.

Eğitimin en önemli meseleleri olduğunu, karşılaştıkları sorunların temelinde eğitimsizliği gördüklerini vurgulayan Kaymak, "Kalkınmış toplum huzurlu toplum bakımından eğitim en temel meselemiz. Kalkınmış toplumlar gibi bizim de en önemli meselemiz yetişmiş insan." dedi.

Kaymak, bunu sağlamak için hükümetin sürekli yeni çalışmalar yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu bir toplumsal mesele, bunu tüm toplumun katmanları içselleştirirse herkes buna sahip çıkarsa o zaman sonuç alırız. Ben şahsen 'Samsun Okuma Vakti' projesinde bu gelişimi görmekten son derece mutluyum. Bu güzellikleri görmekten son derece mutluyum. Samsun'dan tüm Türkiye'ye örnek işler çıkarıyoruz. Bugün projemize yeni bir boyut kazandırıyoruz. 'Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap' çerçevesinde okunmuş kitapların başkaları tarafından da okunması için bağışlama kampanyasını bugünden itibaren başlatıyoruz. Toplanan kitaplarla mini ve mobil kütüphaneler kuracağız. "