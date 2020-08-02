Samsun'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

İzmir istikametine giden Dursun Öztürk (46) idaresindeki 59 ACE 456 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Haticenur (14), Zeynep (28) ve Yaşar Uz (47), Hüsne (67), Atakan (11) ve Sevinç Öztürk (37), Vildan (20), Hatice (13), Fadime (37) ve Aksanur Polat (16) ile Türkan Güneş (54) yaralandı.

Ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Haticenur Uz, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

