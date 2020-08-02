YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Samsun'da minibüs devrildi: 12 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 02.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Samsun'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 12 kişi yaralandı.

İzmir istikametine giden Dursun Öztürk (46) idaresindeki 59 ACE 456 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Haticenur (14), Zeynep (28) ve Yaşar Uz (47), Hüsne (67), Atakan (11) ve Sevinç Öztürk (37), Vildan (20), Hatice (13), Fadime (37) ve Aksanur Polat (16) ile Türkan Güneş (54) yaralandı.

Ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Haticenur Uz, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Konya ve Karaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Konya ve Karaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Samsun Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:24
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
19:58
Yatsı
21:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Aksoy Eczanesi
Ilkadim
Denizci Eczanesi
Ilkadim
Dilmaç Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Uysal Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Omü Tıp Fakültesi’nde Görev Değişimi

Omü Tıp Fakültesi’nde Görev Değişimi

Türk Ekonomi Bankası engellilere özel ilk ATM’sini Samsun’da kurdu

Türk Ekonomi Bankası engellilere özel ilk ATM’sini Samsun’da kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.