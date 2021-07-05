YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da minikler masala doyacak

Samsun'da minikler masala doyacak

05.07.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Masal Anlatsam Dinler misin?" projesini hayata geçiren Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü Ebru Ülker: - "Bu etkinlik minik yavrularımızın gönüllerine masallarla dokunma anlamında bir fırsattır. Biz bu konuda etkin ve yetkin öğretmen kadromuzla ilçe sınırlarımızı da aşacağımız inancındayız"

Samsun'un Ayvacık ilçesinde geliştirilen "Masal Anlatsam Dinler misin?" projesiyle ilçedeki çocuklara görsel unsurlar da kullanılarak masallar anlatılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin projesi hayata geçirildi.

Lisenin çocuk gelişimi bölümünün, daha önce öğrencilerin tasarladığı oyuncaklara "Ay Oyuncak" ismiyle marka tescili aldığı hatırlatılarak bu oyuncaklarla hikaye etkinliklerinin uygulamaya koyulduğu kaydedildi.

Proje kapsamında Eynel İlkokulu ve Yenice Mustafa Çakır İlkokulu ana sınıflarını ziyaret eden okulun öğretmenlerinden Elif Keleş, Semra Düzen ve Meymune Dilek, Türkçe dil etkinliğinde oyuncaklar eşliğinde öğrencilere hikayeler anlattı. Hikaye önlüğü tekniği ile masalların anlatıldığı etkinliği minikler ilgiyle izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Ülker, projeyi Ayvacık'ın tüm okul ve mahallelerine ulaştırmayı, masal dinlemeyen hiçbir çocuk kalmayıncaya kadar kapı kapı gitmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ülker, "Bu etkinlik minik yavrularımızın gönüllerine masallarla dokunma anlamında bir fırsattır. Bu konuda etkin ve yetkin öğretmen kadromuzla ilçe sınırlarımızı da aşacağımız inancındayız. Başarı ekip işidir. Biz bu güzel ekibimizle bu anlamlı projeyi en güzel şartlarda uygulama azmi içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandımSabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandım
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıya adli kontrolSamsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıya adli kontrol
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 7 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:03
Sabah
05:02
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Çarşamba

Sedef Eczanesi
Ilkadimcanik
Rasathane Eczanesi
Ilkadimcanik
Yasemin Eczanesi
Ilkadimcanik
Aykanat Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

İzmir’de 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü iddia edilen annenin yargılanmasına başlandı

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.