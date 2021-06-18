YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da mobil ekipler park, bahçe ve fabrikalarda randevusuz aşı yapıyor

Samsun'da mobil ekipler park, bahçe ve fabrikalarda randevusuz aşı yapıyor

18.06.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da mobil ekipler park, bahçe ve fabrikalarda randevusuz aşı yapıyor

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, "Aşının gücünü sizin ayağınıza getiriyoruz" sloganıyla sırası gelen vatandaşlara park, bahçe ve fabrikalarda randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıyor.

Samsun Millet Bahçesi'nde oluşturulan aşı çadırında Gülsan Sanayi Sitesi'nde çalışan işçiler ve esnaf aşılanıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde Kovid-19'a karşı topyekun aşılama kampanyası başlattıklarını söyledi.

İlde aile sağlığı merkezi ve hastaneler olmak üzere 500 noktada aşı yaptıklarını vurgulayan Oruç, "Bunun haricinde 60 mobil aşı istasyonu oluşturduk. Aşı istasyonları büyük park alanları, organize sanayi bölgeleri ve büyük fabrikaların önünde kuruldu. İki gün içinde yaklaşık 230 kişilik mobil aşı ekiplerimiz 10 bin kişiye aşı yaptı. Vatandaşlarımızın aşıya ilgisi var. Yoğun şekilde aşılama yapıyoruz. Samsun'da 720 bin aşıya ulaştık." diye konuştu.

Oruç, alınan önlemler sayesinde bazı ilçelerde sıfır vaka görülmeye başlandığını belirterek, "Bu ilçelerde aşı sayılarımız çok yüksek. Aşı oranını ne kadar yükseltirsek vakaları sıfırlayıp mavi bir Samsun göreceğiz." ifadesini kullandı.

Ekiplerin artırılması ve vatandaşların ilgisiyle kentte aşılama oranının çok yükseldiğine dikkati çeken Oruç, "4 gün öncesinden başlarsak, önce günlük 10 bin aşı rekorunu kırdık. Ertesi gün 15 bin, üçüncü gün 22 bin, dün ise 25 bin rekoruna ulaştık. Her geçen gün yeni bir rekor kırılmış oluyor. Sağlık çalışanlarımıza ve aşıya ilgisi nedeniyle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sanayi çalışanları ise aşının randevusuz iş yerlerine kadar gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
GÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi öldüGÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:41
Akşam
20:17
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Güneş Eczanesi
Ilkadimcanik
Erturan Eczanesi
Ilkadimcanik
Ketenci Eczanesi
Ilkadimcanik
Atakent Eczanesi
Atakum
Atakum Araştırma Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.