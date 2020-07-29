Samsun’da motorlu taşıt sayısı 367 bin 163 oldu

Samsun’da 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 967 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre 11 bin 776 adet artarak 367 bin 164 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Samsun’da bulunan kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 11 bin 776 adet arttı. Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 967 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 11 bin 776 adet artarak 367 bin 164 adet oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Samsun’daki toplam 367 bin 164 motorlu kara taşıtının 179 bin 638’i otomobil, 13 bin 531’i minibüs, bin 517’si otobüs, 69 bin 816’sı kamyonet, 10 bin 204 adeti kamyon, 38 bin 694 adeti motosiklet, 640 adeti özel amaçlı taşıtlar ve 53 bin 124 adeti de traktörlerden oluşuyor. Samsun’da Haziran ayında 18 bin 285 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 67 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 18,7 ile kamyonet ve yüzde 4,4 ile traktör takip etti.