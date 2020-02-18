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Samsun'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Samsun'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla teslim olan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yaşardoğu Mahallesi'nde motosiklet çaldıklarını öne süren R.Ç, E.A. ve Y.A, Polis İmdat hattını arayarak teslim olmak istediklerini belirtti.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, yaşlarının küçük olmasının belirlenmesinin ardından Çocuk Şubesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.A. ve Y.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Terk edilmiş halde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık İlkadım Motosiklet Samsun

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