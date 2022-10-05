YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

05.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kerim S. idaresindeki 55 RD 498 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Elifli Sokak'ta yol kenarında yürüyen Güven G'ye çarptı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile Güven G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yıkılacak iş merkezinin altı otopark üstü yeşil alan olacakSamsun'da yıkılacak iş merkezinin altı otopark üstü yeşil alan olacak
Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandıErzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası motosiklet yaya

Samsun Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
12:28
İkindi
15:42
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Sema Eczanesi
Ilkadim
Efe Eczanesi
Ilkadim
Yağmur Eczanesi
Canik
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Derecik Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.