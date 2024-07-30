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  4. Samsun'da narkotik denetimlerinde 40 şüpheli yakalandı

Samsun'da narkotik denetimlerinde 40 şüpheli yakalandı

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30.07.2024 09:26
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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik denetimlerinde 40 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 597 sentetik ecza hapı, 11 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde 40 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu narkotik

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