Samsun'da narkotik polisi asfalttan uyuşturucu süpürdü

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletle kaçan şüphelileri kovalayan narkotik ekipleri, uyuşturucu ele geçirdi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda devriye gezerken motosiklet üzerindeki kişilerden şüphelendi.

Polis ekibini gören şüpheliler kaçınca kovalamaca başladı. Narkotik ekipleri şüphelileri Rasathane Camisi önünde yakaladı. Şüpheliler, yanlarındaki uyuşturucuyu yere döktü.

Motosiklet sürücüsü B.K. ile yanındaki Y. Y. (20) kaçmak istedi. Polis ekipleri asfalt üzerine dökülen bir miktar toz halindeki uyuşturucuyu fırça yardımı ile süpürerek poşete koydu.

B.K. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası ile motosiklet sürücüsüne de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan para cezası uygulandı.

