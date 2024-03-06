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Samsun’da narkotik uygulaması: 28 kişi yakalandı

İHA İHA
06.03.2024 12:05
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Samsun’da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik uygulaması düzenledi.

İlçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yapılan aramalarda 313 adet sentetik ecza, 129.99 gram metamfetamin, 51 adet extacy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 6,9 gram esrar, 1 fişek esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Hırsızlık, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile uyuşturucu suçundan ifadeye yönelik aranan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 28 kişi yakalandı.

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