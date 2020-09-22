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Samsun'da narkotik uygulaması yapıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Samsun'da narkotik uygulaması yapıldı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda 152 kişi, 27 araç, 9 iş yeri, 5 park ve 5 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 5 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.

Adreslerde ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, 471 kapsül sentetik hap, 1,19 gram esrar, 9,50 gram metamfetamin, 4 ekstazi hap ve esrarlı sigara ele geçirildi.

Uygulamalarda 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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