Samsun'da narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada 144 kişi, 28 araç, 11 iş yeri, 6 park ve 8 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 45 uyuşturucu hap, 58 kapsül sentetik hap, 1,3 gram metamfetamin, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği

bulundu.

Ekipler 4 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 9 kişiyi uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla, bir kişiyi de hırsızlık suçundan gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye idari işlem yapıldı.

