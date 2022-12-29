Samsun'da "nitelikli hırsızlık" operasyonunda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla jandarmadan serbest bırakıldı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere 27 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, ikisi jandarma personeli, 8'i orman muhafaza memuru, 5'i muhtar olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç elde ettikleri ve devleti zarara uğrattıkları öne sürülmüştü.

