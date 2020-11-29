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Samsun'da okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 29.11.2020 20:41 | Son Güncelleme

Samsun'da okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

Samsun'da anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir dizi tedbir alındığı hatırlatıldı.

Salgının seyri dikkate alındığında 30 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan sürdürülmesine karar verildiği anlatıldı.

Açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem başlatılacak." ifadesine yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçük çocukların sağlıklarına dikkat etmelerini istedi.

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