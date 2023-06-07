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Samsun’da otel kurşunlayıp bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

07.06.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otel kurşunlayıp bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(32) sol ayağından yaralandı. Hastaneya kadırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ise kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen R.O.B.’yi (30) yakalayarak gözaltına aldı.

Polis yaptığı araştırma sonucu R.O.B.’nin 19 Mayıs Mahallesi’nde de bir otele silahlı saldırı düzenlenmesi olayına karıştığını tespit etti. Polisteki sorgulunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.O.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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