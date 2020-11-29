YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da otel ve konaklama tesislerindeki lokantalar için yeni korona tedbirleri

Samsun’da otel ve konaklama tesislerindeki lokantalar için yeni korona tedbirleri

SAMSUN HABERLERİ  | 29.11.2020 07:24 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine ve otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildi.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından otel ve konaklama tesisleri ile ilgili yeni korona virüs tedbirleri alındı.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine ve otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından otel ve konaklama tesisleri ile ilgili yeni korona virüs tedbirleri alındı. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirleri-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular internet adresinde yayınlanan ’Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular’ bölümünde yer almasına karşın, bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu İçişleri Bakanlığı’nın 28/11/2020 tarih ve E-89780865-153-19986 sayılı genelgesiyle Valiliğimize bildirilmiştir. İlimizde de olması muhtemel bu duruma fırsat tanınmaması amacıyla Kurulumuzca aşağıdaki önlemlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla; Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca belirlenen yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına, Kimlik Bildirme Kanunu’nun EK-2 nci maddesinde yer alan ’Bu Kanun’un 2’ nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar’ hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dâhil) hiçbir şartta izin verilmemesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
06:01
Sabah
07:32
Öğle
12:28
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Simge Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.