Samsun’da otel ve konaklama tesislerindeki lokantalar için yeni korona tedbirleri

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine ve otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından otel ve konaklama tesisleri ile ilgili yeni korona virüs tedbirleri alındı. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirleri-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular internet adresinde yayınlanan ’Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular’ bölümünde yer almasına karşın, bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu İçişleri Bakanlığı’nın 28/11/2020 tarih ve E-89780865-153-19986 sayılı genelgesiyle Valiliğimize bildirilmiştir. İlimizde de olması muhtemel bu duruma fırsat tanınmaması amacıyla Kurulumuzca aşağıdaki önlemlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla; Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca belirlenen yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına, Kimlik Bildirme Kanunu’nun EK-2 nci maddesinde yer alan ’Bu Kanun’un 2’ nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar’ hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dâhil) hiçbir şartta izin verilmemesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

