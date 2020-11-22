YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Samsun’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.11.2020 19:10 | Son Güncelleme

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin orta refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.Kaza, Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adamlar mevkisinde meydana geldi.

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin orta refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.
Kaza, Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adamlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Gediz (46) idaresindeki 55 BRN 20 plakalı Dodge marka otomobil Samsun’dan Kavak istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüj bordur taşına çarpıp daha sonra da orta refüj de bulunan demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emri Ediz ile kızı Arzum Alya Gediz (11) yaralandı. Yaralılar. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:24
Öğle
12:26
İkindi
14:55
Akşam
17:18
Yatsı
18:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Yeni Subaşı Eczanesi
Ilkadim
Yeşildal Eczanesi
Ilkadim
Yüksel Eczanesi
Ilkadim
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.