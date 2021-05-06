Samsun'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Orhan Yazıcı yönetimindeki 55 ABD 273 cip, Atatürk Bulvarı Körfez Mahallesi'nde, henüz araç sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 AFL 262 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Ali Sakoğlu ağır yaralandı.

Yaralı Sakoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan yaralının bulunduğu otomobilin hız ibresinin 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz