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Samsun’da otomobil yangını

SAMSUN HABERLERİ  | 14.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Samsun’da park halinde olan bir otomobil içerisinde ufak çaplı yangın meydana geldi.Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi binası önünde meydan geldi.

Samsun’da park halinde olan bir otomobil içerisinde ufak çaplı yangın meydana geldi.
Olay, Samsun Büyükşehir Belediyesi binası önünde meydan geldi. Park halinde olan 34 DCU 787 plakalı otomobil içerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan duman çıktığını fark eden vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobilin sahibinin bulunamaması üzerine itfaiye ekipleri camı kırarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otomobilde maddi zarar oluştu.

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