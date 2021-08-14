YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

14.08.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolunda Kavak ilçesinden şehir merkezine giden Ayhan A. idaresindeki 34 EJ 3559 plakalı otomobil, Boğaziçi mevkisinde yolun solundaki bariyere çarptı.

Kazada araçta bulunanlardan Şahin A. (85), Nebahat A. (52) ve Rahime A. (24) yaralandı.

Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şahin A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Dünyada sadece 40 tane var! Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara almışDünyada sadece 40 tane var! Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara almış
Samsun'da sağanak etkili olduSamsun'da sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:36
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
19:43
Yatsı
21:15

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Güneş Eczanesi
Ilkadimcanik
Ketenci Eczanesi
Ilkadimcanik
Erturan Eczanesi
Ilkadimcanik
Limon Eczanesi
Atakum
Gümüş Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.