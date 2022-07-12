Samsun’da otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralandı.

K.P.C’nin kullandığı 55 FH 535 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde komşu ziyaretinden dönüşte evlerine gitmek için karşıya geçmeye çalışan Sultan Kavçin (57) ile Safinaz Çelik’e (80) çarptı.

Yayalara ilk müdahaleyi İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri ile yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü ise Kavak Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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