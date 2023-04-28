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Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

28.04.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.Ş'nin kullandığı 34 BLT 175 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü Cemal Kuru'ya (79) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuru, müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kuru, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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trafik kazası Samsun Bafra

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