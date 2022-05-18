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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

18.05.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

A.A'nın kullandığı 06 EE 0870 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Haluk Canışen'e (68) çarptı.

Ağır yaralanan Canışen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü A.A. ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü.

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trafik kazası Samsun

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