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Samsun’da otomobilin çarptığı yaya öldü

08.03.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Aydın B'nin kullandığı 52 AN 504 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisindeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Öztürk’e (69) çarptı.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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trafik kazası Samsun

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