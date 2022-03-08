Samsun’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Aydın B'nin kullandığı 52 AN 504 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisindeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Öztürk’e (69) çarptı.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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