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Samsun’da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

23.07.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilip sürüklenmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, önceki gece Unkapanı Mahallesi'nde bayır aşağı indiği sırada kontrolden çıktı.

Yolun solundaki apartmanın duvarına çarpan otomobil, devrildi.

Otomobil, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kaza anı ve yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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