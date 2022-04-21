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Samsun'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

21.04.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak’ta Barış K. idaresindeki 55 AHE 291 plakalı kamyonet ile Ahmet Ş. idaresindeki 55 AAU 269 plakalı otomobile çarpıştı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Ahmet Ş. ile otomobilde bulunan Fadime A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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