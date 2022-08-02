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Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

02.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba-Ayvacık kara yolunda, Ayvacık yönüne giden K.K. idaresindeki 55 AEK 744 plakalı otomobille, aynı istikametteki O.D. idaresindeki 55 RP 398 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü O.D. ile yanındaki S.Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Samsun

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