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Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.06.2020 09:06 | Son Güncelleme

Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu B.A.A.A, H.D.S.A.M, S.A.F.F, A.A.F.F, F.A.I.I, M.S.A.A, W.J.K.A.L, Y.J.M.A, Y.M.G.G, A.K.A.Q, E.K.M.M. ve F.K.M.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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