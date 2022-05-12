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Samsun'da özel izinle üretilen salep orkidesinin hasadına başlandı

12.05.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekimine 2016'da 6 dönüm arazide başlanan salep orkidesinin üretim alanı bu yıl 60 dönüme, üretici sayısı da 150'ye yükseldi - EKOMDER Başkanı Hakkı Karaman: - "Bu yıl 60 ton rekolte bekliyoruz. Yeni çiftçilerimiz daha çok tohumluk çoğaltmak için üretim yapıyor"

İLYAS GÜN - Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da 2016'da 6 dönüm arazide ekilen, bu yıl ekim alanı 60 dönüme çıkan salep orkidesinin hasadına başlandı.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin Samsun'daki üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EKOMDER) Başkanı Hakkı Karaman, AA muhabirine, başladıkları salep orkidesi hasadını bir ay içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Hasat ettikleri ürünün yarısını satışa sunup yarısını da tohumluk olarak sakladıklarını belirten Karaman, "Salep orkidesinin yumrularından birini alır, diğerini toprağa yeniden ekeriz." dedi.

Karaman, EKOMDER'e bağlı 29 sözleşmeli üretici olduğunu aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 30 dönüm arazide üretim yaptık ama bizimle sözleşme yapmayan, Tarım ve Orman Bakanlığından izin alıp yasal üretim yapan çiftçi sayısı 150'ye çıktı. Yeni çiftçilerimiz daha çok tohumluk çoğaltmak için üretim yapıyor. Samsun'da 60 dönüm arazide salep orkidesi üretimi yapılıyor. Bu yıl 60 ton rekolte bekliyoruz ama üretimin yarısını piyasaya satışa sunacağız. Geçen yıl yaş olarak tohumluğu 80 ila 100 lira arasında satışa sunmuştuk. Bu yıl 100-120 liradan satışa sunmayı planlıyoruz. Piyasa daha belirlenmedi ama birkaç gün içinde fiyatların netleşeceğini düşünüyorum. Belki fiyatı daha yüksek olabilir. Bu yıl kurutulmuş olarak kilogramını 1500 ila 2 bin lira arasında satacağız."

- "Kanuna uygun üretim yapanlar tohumluk satabilecek"

Salep orkidesinin doğadan koparılmasının yasak olduğunun altını çizen Karaman, "Salep orkidesinin doğadan koparılmasına Tarım ve Orman Bakanlığımız araştırma haricinde izin vermiyor. Doğadan sökülmesinin cezası 109 bin liradır." ifadesini kullandı.

Karaman, Bakanlığın salep üretimini bu yıl genelgeyle düzenlediğini anlatarak, "Genelge kapsamında tohumculuk kanununa uygun şekilde üretim yapan çiftçiler, tohumluk satabilecek. Onun dışındakiler üretim izni almış olsa bile sadece gıda amaçlı üretim yapabilecek. Biz de bundan memnunuz." dedi.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Meryem Çelik de salep orkidesinin ekim ve hasadını sürekli takip ettiklerini vurgulayarak, "Her üretici için hasat ve üretim belgesi hazırlıyoruz. Bunu kayıt altına alıyoruz. Çünkü kesinlikle yasaklı bir bitki. Sadece kayıt altına alınmış ve üretici belgesi olan üreticiler üretim yapabilir." diye konuştu.

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