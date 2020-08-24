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Samsun’da patoz kazası: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.08.2020 19:20 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde otomobilin fındık patozuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Olay, Samsun’un Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde meydana geldi.

Samsun’un Terme ilçesinde otomobilin fındık patozuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Ersin Katar idaresindeki fındık patozu taşıyan 55 KB 417 plakalı traktöre, aynı istikamette seyir eden Ali Başaran hâkimiyetindeki 60 NH 308 plakalı otomobil arkadan çarptı. Fındık patozuna çarpan otomobil savrularak karayolunun ortasında durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Başaran, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilden çıkan dumanlara karşı Samsun Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri olay yerinde hazırda bekletildi. 20 dakika trafiğe kapatılan Samsun-Ordu karayolu otomobilin yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

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