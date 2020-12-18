Samsun’da pazarda terazi denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından ilçede kurulan semt pazarlarında terazi denetimi yapıldı.

Her noktada vatandaşların başlıca alışveriş adresi olan semt pazarlarına İlkadım Belediyesi büyük önem gösteriyor. Belediye binlerce kişinin alışveriş yaptığı semt pazarlarının temizliğinden düzenine kalitesinden güvenliğine, hem esnaf hem de vatandaş memnuniyetini sağlamak adına birçok alanda çalışmalar yürütüyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her türlü hava şartında vatandaşların rahatça alışveriş yapması ve esnafın ürünlerini sunabilmesi için özellikle kapalı pazar yerlerinin yapımı noktasında yatırımlara büyük önem gösteriyor.

Tartılar denetimden geçti

Bu kapsamda semt pazarlarından önemli bir çalışma gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Grup Merkez Ölçü Ayar Memurluğu ekipleri tarafından terazi denetim yapıldı. Denetimde pazar tezgahlarını dolaşan ekipler tartıların önceden incelendiğini gösteren damgaları başta olmak üzere doğru tartıp tartmadıkları kontrol etti.