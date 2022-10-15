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Samsun'da pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

15.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen kadın öldü.

Çatalarmut Mahallesi'nde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen 81 yaşındaki Alime Çakıroğlu, evlerinin 3 katındaki pencereden zemine düştü.

Yakınları, olayı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun İlkadım pencere

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