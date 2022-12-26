Samsun'da polisi bıçaklayan saldırgan silahla yaralanarak etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi Odunpazarı Caddesi Köseoğlu Camisi'nde şüpheli İ.A'nın (34) cami müştemilatında rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kendisini uyaran polis ekiplerine bıçakla saldıran İ.A, polis memuru E.T'yi elinden yaraladı. Polis memuru ise silahla ateş ederek İ.A'yı bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

İ.A, tedavisi için sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Elinden yaralanan polis memuru E.T. ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Köseoğlu Camisi Dernek Başkanı Celal Sönmez de zanlının müştemilatı işgal ettiği ve cami kapısını kırarak zarar verdiği gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

