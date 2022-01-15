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Samsun'da polisler kazalardan dolayı trafiğin aksamaması için yoğun mesai harcadı

15.01.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da polisler kazalardan dolayı trafiğin aksamaması için yoğun mesai harcadı

Samsun'da kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında polis ekipleri, trafiğin aksamaması için çaba sarf etti.

Süleyman Kaba'nın kullandığı 55 DG 017 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Üçhanlar mevkisinde kar yağışından dolayı kontrolden çıkıp refüje çarparak yolun ortasında durdu.

Araca bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Kaya idaresindeki 33 JDP 35 plakalı tır ile Enver Kavaklı yönetimindeki yolcu otobüsü çarptı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Mahmutlu ve Hacılı mevkisinde iki tır da yoldan çıkarak makaslama yaptı.

Samsun kentini Kavak ve Havza ilçelerine bağlayan kara yolunda da pek çok hasarlı kaza meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yollardaki kazalara müdahale ederek trafiğin aksamaması için yoğun mesai harcadı.

Kazaların yaşandığı bölgelerde önlem alan ekipler, trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.

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