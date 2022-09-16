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Samsun'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı tutuklandı

16.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola atan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletle polisten kaçmaya çalışırken yanlarındaki uyuşturucuyu yola atan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladığı sırada yola çanta attı.

Ekipler, çantada 120 sentetik ecza hapı bulunduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan S.B. (25) ve beraberindeki M.E.B. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Samsun İlkadım uyuşturucu dur

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