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Samsun’da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç yakalandı

11.05.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da pompalı tüfekli saldırı düzenleyerek bir kişiyi ağır yaralayan genç polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç yakalandı

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde önceki akşam 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu B.G. (21) göğsünden ve bacaklarından yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahıs elinde pompalı tüfekle olay yerinden yaya olarak kaçtı. İkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yatıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Ö.Y.’yi (28) olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte Çatalarmut Mahallesi’nde akşam yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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