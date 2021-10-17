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Samsun'da refüje çarpan otomobil yandı

17.10.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alevlerin otomobili sardığı anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi

Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobil alev alarak yandı.

İsmail T'nin kullandığı 55 DA 763 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Hamamayağı Kavşağı mevkisinde refüje çarptı.

Refüje çarptıktan sonra alev alan araç, yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Alevlerin otomobili sardığı anlar ise yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.

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