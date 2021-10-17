Samsun'da refüje çarpan otomobil yandı

Samsun'un Havza ilçesinde refüje çarpan otomobil alev alarak yandı.

İsmail T'nin kullandığı 55 DA 763 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Hamamayağı Kavşağı mevkisinde refüje çarptı.

Refüje çarptıktan sonra alev alan araç, yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Alevlerin otomobili sardığı anlar ise yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz