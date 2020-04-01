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Samsun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 01.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Samsun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uğur Yılmaz'ın (22) kullandığı 55 ACL 717 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu çevre yolu mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Savrulan araç aynı yönde seyir halindeki Aygün İş idaresindeki 55 RT 126 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Yılmaz, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü geçiş sağlanan yolda aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Canik Samsun Trafik Kazası Yaralı

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